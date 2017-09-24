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Ильхам Алиев об индустриализации в Азербайджане

 

Политика индустриализации в Азербайджане ведется успешно. Об этом сегодня после ознакомления с Нефтчалинским промышленным кварталом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности района, сообщает официальный сайт главы государства.

«В инвестиционной программе на следующий год в государственных инвестиционных расходах обязательно необходимо учесть создание промышленных зон в новых регионах»,- сказал президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, даны соответствующие поручения, и, конечно же, предприниматели, бизнесмены, проживающие и действующие в регионах, должны активно участвовать в создании промышленных зон.

«Потому что инвестиции, вложенные здесь в производственные площади, вкладываются со стороны частного сектора. Конечно же, как я уже отмечал, государство постоянно будет оказывать свою поддержку. Государство выбрало эту территорию, реализовало здесь инфраструктурные проекты, построило модульные конструкции, мобилизовало предпринимателей, выделило кредиты на льготных условиях, чтобы они могли хорошо выполнить работу», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что  создание таких зон  - форма государственной поддержки предпринимателей со стороны государства.

«Создание этой зоны было нашей инициативой. Азербайджанское государство выступило с этой инициативой и государством было выделено более 20 миллионов манатов на создание этой зоны. Решены все инфраструктурные вопросы, построены модули и выделены кредиты частному сектору для начала здесь деятельности. Частный сектор за счет кредитов инвестировал 45 миллионов манатов. Таким образом налицо практика государственно-частного партнёрства. Потому что, не выступи мы с этой инициативой, не выдвини мы ее, тогда эта зона никогда не была бы создана. А сейчас эта зона существует, и она расширится. Насколько я знаю, есть большой интерес к ней со стороны предпринимателей района. Продукция, которая здесь производится и будет производиться, поможет нам заменить импорт. Потому что сейчас нашей главной целью является усиление местного производства и уменьшение зависимости от импорта», - подчеркнул азербайджанский лидер.

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