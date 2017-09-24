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Барзани об учениях Турции на границе с Курдистаном

 

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани прокомментировал учения Турции, которые она начала на границе с автономией накануне проведения там референдума о независимости, передает РИА Новости.

"Если они проводят учения на своей территории, это их право", — заявил Барзани на брифинге в Эрбиле. Он еще раз повторил, что проведение курдами референдума "никому не угрожает".

Кабинет министров Турции на заседании, прошедшем под председательством президента страны Р.Т.Эрдогана, принял комплекс мер в ответ на референдум о независимости в курдской автономии Ирака, однако объявление о них посчитал преждевременным, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг в субботу.

Он заявил, что Турция настроена серьезно и будет себя вести с учетом интересов своей нацбезопасности. Также Боздаг отметил, что референдум несет непосредственную угрозу национальной безопасности Турции, увеличивает напряженность в регионе и может привести к непредсказуемым последствиям. Вице-премьер напомнил о договорах с Ираком разных лет, на основании которых Анкара может действовать в случае проведения референдума без предуведомления о характере своих действий. Сейчас Турция начала военные учения на границе с Иракским Курдистаном. Аналогичные учения преприняты и Ираном.

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