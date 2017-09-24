Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД после двухлетнего расследования по иску о крупных хищениях, выдвинутого Лейлой Шихлинской против бывшего главного бухгалтера ее клиники Шахлы Аббасовой, пришло к выводу о безосновательности всех претензий к последней. Об этом haqqin.az сообщил адвокат Шахлы Аббасовой Эльчин Садыгов.

Несмотря на это, Лейла Шихлинская не оставляет попыток свести счеты со своим бывшим бухгалтером.

Напомним, что несколько дней назад haqqin.az опубликовал жалобу бывшего главбуха клиники Лейлы Шихлинской - Шахлы Аббасовой, которая ведала финансами в клинике с 2011-го по 2013-й год. За этот период Ш. Аббасова неоднократно подвергалась оскорблениям и необоснованным претензиям со стороны Л.Шихлинской.

Не снесшая очередного унижения от своей работодательницы, Ш.Аббасова резко ответила той, после чего написала заявление об увольнении. Через некоторое время выяснилось, что Шихлинская направила официальную жалобу на Аббасову в МВД.

Бывшего бухгалтера владелица клиники обвиняла в том, что та якобы похитила около миллиона манатов из «черной кассы», которую составляли укрываемые от налогов доходы клиники. Расследование по названной жалобе, продлившиеся 4 года, сделало жизнь Аббасовой невыносимой. При этом компетентные органы так и не смогли обнаружить в действиях бывшего главбуха состава преступления.

В беседе с корреспондентом haqqin.az адвокат Эльчин Садыгов заявил, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией несколько раз отказывались от возбуждения уголовного дела, однако Лейла Шихлинская, задействовав высокопоставленных покровителей, каждый раз добивалась возобновления расследования.

По словам адвоката, ни в материалах уголовного дела, ни у самой истицы нет никаких доказательств вины его подзащитной.

«В последнее время следствие начало оказывать давление на других свидетелей. Были попытки заставить дать показания против Шахлы Аббасовой. Но у моей подзащитной просто не было доступа к таким большим деньгам. Вся ее работа сводилась лишь к подсчету доходов и легальному своевременному отчислению налогов», - сказал адвокат.

Э.Садыгов отметил, что за попытками уголовного преследования Аббасовой стоит банальная месть. Что же касается уклонения от налогов самой владелицы клиники, то этот факт вообще не расследуется.

«Не ведется следственных мероприятий и по инциденту с кражей денег из кассы. Следствие действует лишь в направлении, которое указывает Лейла Шихлинская. Мы неоднократно поднимали вопрос о существовании "черной бухгалтерии" в клинике, о необходимости расследования факта уклонения от налогов самой Шихлинской. Однако ни одно наше ходатайство не приняли во внимание. А ведь сам факт уклонения от налогов на сумму свыше 2 миллионов манатов должен бы был заинтересовать правоохранительные органы», - считает адвокат.

Э.Садыгов еще раз отметил, что в настоящее время следователь по делу пытается надавить на сотрудников клиники, чтобы выбить у них показания против Ш.Аббасовой.