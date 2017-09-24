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Бывшего вратаря сборной СССР зарезала дочь

 

Следственный комитет России предъявил дочери бывшего вратаря ЦСКА и сборной СССР по хоккею Виктора Толмачева обвинение в его убийстве, передает ТАСС.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, "по данным следствия, не позднее 22 сентября женщина 1962 года рождения в квартире дома на Открытом шоссе нанесла мужчине 1939 года рождения не менее двух ударов ножом в области грудной клетки".

"Обвиняемой предъявлено обвинение. Она задержана", - добавила Иванова, не уточнив имя потерпевшего.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, погибший - бывший вратарь сборной СССР по хоккею 78-летний Виктор Толмачев, а обвиняемая - его 55-летняя дочь.

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Бывшего вратаря сборной СССР зарезала дочь
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