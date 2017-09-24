Сперва пару диалогов услышанных в метро. Беседу двух студенческого вида дружков, что-то вроде эпиграфа.

- Чего ты уткнулся опять в свой мобильник!? Нам выходить, а потом еще топать до митинга!

- Топай без меня. Вечером расскажешь!

- Нет у тебя ни грамма патриотизма!

- Ты ж не в окопы, набитые армянами зовешь. На Мейдан тащишь покричать. Обойдешься без меня…

Из рассказа соседки, побывавшей на митинге:

- Народу было не счесть – тыщ семь или десять. Дали прикурить нашим правителям. Пусть знают, что о них думает народ!

После моего вопроса, мол, а что предлагают оппозиционеры делать, она удивленно посмотрела на меня, словно я сказал нечто неприличное. Да-а-а…

* * *

Не буду спорить о том, сколько народу собралось после столь долгого отсутствия профессиональных митингантов, как и о том, какой смысл кричать на стадионе о том, что ежедневно можно прочесть в газетах, радио и теле репортажах. Не говоря уже о том, что многое из того, что говорили оппозиционные ораторы накануне можно было услышать и в заокеанских голосах.

Ничего нового во всем этом нет. Когда я впервые еще школьником сел на даче за радиоприемник неподалеку от станции Вишневка, чтобы послушать, что о нас думают там, за океаном сейчас и не припомню. Давно это было, помню только, что у всего нашего поколения выработалась нечто вроде привычки, к часам 23.00 садиться за радоиприемник, чтобы сквозь треск и шум глушителей послушать, что думают «они о нас?» Впрочем, «Голоса» были и остаются дополнительным источником информации, ничего преступного ни тогда, ни сейчас я в том не улавливаю. По утрам мы делились с друзьями добытой таким образом информацией. Но вот собрать на столичной площади горожан для того, чтобы сообщить им как нам плохо живется, никому в голову не приходило. Вплоть до осени 1988 года.

* * *

В те дни я только что вернулся из командировки в Триполи. Едва ли не вся арабская пресса с возмущением писала о притеснениях, которым подвергаются армяне в Азербайджане, и что обидней всего всю информацию о разгорающемся карабахском конфликте местные журналисты черпали из представительств советских информагентств.

“Свободу Джанбахышу!” – это было первое, что мы прочли на листовке, которую мне всучил какой-то паренек буквально у наших ворот в центре города. О том, что мне не мешало бы озаботиться судьбой неизвестного мне страдальца Джанбахыша напомнила через несколько минут группа вполне мирно флонирующих на Парапете (нынешняя пл.Фонтанов) молодых людей с приклеенными на груди листовками. “Вот она – демократия на наших улицах!”, - радостно подумалось мне. – Хорошо бы еще развесить кругом плакаты “Армянские националисты! Руки прочь от Карабаха!”

Однако карабахская тематика, как выяснилось вскоре, живо обсуждалась в ходе перешептываний в высоких кабинетах и молодежных тусовках перед университетом, в тенистых аллеях бульвара и среди пенсионеров, сражающихся по вечерам в нарды в бакинских дворах. Поучаствовал в этих импровизированных дискуссиях и я. И тогда, и много позже меня поразила одна важная деталь в этих “всенародных” дискуссиях– высокий уровень возмущения и практически полное отсутствие желания найти ответ на главный вопрос дня: “А что делать?”

* * *

Впрочем, ответ все явственней и жестче зазвучал несколько позже с появлением Мейдана и его лидеров. Когда страна уже была расколота: с одной стороны революционно (как провозглашалось лидерами НФА) настроенная реальная оппозиция с ее широкой, исключительно национально скроенной социальной опорой, с другой – еще сохраняющая властные прерогативы правящая партия.

Главная идейно-политическая установка оппозиции сводилась к требованию – независимости, выходу из СССР и незамедлительной отставке Компартии. После всего этого ораторы с Мейдана рассчитывали решить карабахскую проблему. Каким образом? Ответом на эти постоянные вопросы мои оппоненты только снисходительно улыбались. Впрочем, надобность в такого рода вопросах отпала очень скоро.

* * *

“Если толпы с вооруженными типами окружают президентский дворец, было бы непозволительной наивностью полагать, что это делается с целью выразить народное мнение. Толпа, избравшая своим вождем случайного человека и внимающая сомнительному идеологу, вся заслуга которого заключается в том, что его породил на свет официально признанный поэт – эта толпа жаждет власти. И в этом опасность происходящего. С такого рода сборищами, в какие бы политические одеяния они не рядились, возможен только разговор на языке силы”. Примерно так высказался я в ходе обмена мнениями.

- Я никогда не пойду на то, чтобы открыть огонь по собственному народу! – с достаточной долей пафоса почти вскричал один из влиятельных функционеров.

- В таком случае вам придется согласиться с решением тех, кого вы называете народом ворваться в эти кабинеты и вышвырнуть всех нас вон! Впрочем, есть и другой выход – забрать свои бумаги с отчетами о происходящих событиях и разойтись по домам.

- А что, не такое уж плохое предложение, - подало голос другое влиятельное лицо, ответственное за безопасность суверенизирующейся не по дням, а по часам республики. – По уточненным данным на главной площади страны вмещается что-то около 80 тыс. людей, при условии, что они будут стоять впритык. Это – несколько выразителей новых взглядов на государственное устройство страны, несколько сотен разделяющих эти взгляды. Остальные – зеваки, бездельники, люди без определенных занятий, костяк же Мейдана - это беженцы. Они потеряли в Армении все и рассматривают ситуацию как шанс занять достойное место под солнцем. У нас незавидная позиция: разогнать толпу, как поступает любая власть мы не желаем, поскольку политическое руководство страны считает ее народом. Таким образом, мы сами поставили себя вне народной массы, с чем вас и поздравляю. Так совершаются государственные перевороты, которые позже называют для пущей важности революциями. То лишь отрывок из долгих дискуссий, которыми сопровождался крах республики…

* * *

Так, кто же угрожал и продолжает угрожать республике: армяне, Москва или же группа авантюристов, жаждущая власти и ничего иного?! Ответ на этот вопрос мы все получили в весной 92-го.

Однако история, как заметил классик, любит повторяться – сперва в виде трагедии, затем – фарса. Нынче настал час фарса и фарисеев. А тогда была трагедия. У нас нарушился сам ход истории.

Дело вовсе не в том, сколько людей удалось собрать тем, кто еще недавно высокопарно называл себя “фронтовиками”. Весь вопрос в том, что эти мейданутые сообщили жаждущим их услышать сторонникам – ничего нового. В то время как тот самый народ, от имени которого они сыплют обвинениями всем и вся, шагнул далеко вперед в понимании перемен, произошедших в мире, они продолжают топтанье на месте. Ни новых идей, ни новых подходов к создавшейся ситуации в республики, и что просто удивительно – знакомые до боли лица.

Для чего же вы собрались на “Продуктовой площади”, господа? Пошуметь, поерничать над правящими, а затем послушать ,что обо всем этом передадут на весь мир “Голоса”? И только то?! Если политические группировки и следующие за ним массы не в состоянии за многие годы нахождения в оппозиции к проклинаемому ими режиму выдвинуть из своих рядов новых лидеров, впору их спросить: а кому и зачем вы нужны? Если за более чем три десятилетия вы не в состоянии найти идеологическую альтернативу “Мейдану” для чего вы вновь и вновь возвращаетесь на “Продуктовую площадь”?

Глядя на напыщенные лица, слушая бесконечно пустые речи невольно думается: они ничего не поняли из произошедшего с их страной и ничему не научились. Не лучше ли покинуть навсегда этот Мейдан, господа?