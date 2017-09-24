В Баку, Гейгеле и Тбилиси продолжается женский чемпионат Европы по волейболу.

Сборная Азербайджана, выступающая в группе «А», провела сегодня свой второй матч. Подопечные Фаика Гараева играли с Польшей. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу нашей команды. Результаты партий – 25:14, 25:21, 25:23.

Также сегодня в нашей группе состоится матч Германия – Венгрия. На данный момент турнирное положение в группе таково: Азербайджан (6 очков, 2 матча), Польша (5 очков, 3 матча), Германия (1 очко, 1 матч), Венгрия (0 очков, 2 матча).

Если Германия сегодня обыграет Венгрию, то наша завтрашняя встреча с немками станет матчем за 1-е место в группе. В таком случае Азербайджан в игре с Германией устроит даже поражение со счетом 2:3.

Очень важно занять 1-е место в группе, так как победители групп напрямую попадают в четвертьфинал. Сборные, занявшие в своих группах 2-е и 3-е места, должны будут принять участие в дополнительном раунде плей-офф, где будут разыгрываться путевки в 1/4 финала.

Если Азербайджан займет 1-е место в группе, то в четвертьфинале сыграет с победителем матча между 2-й командой группы «С» и 3-й командой группы «А».

Если же займем 2-е место в группе, то в раунде плей-офф встретимся с 3-й командой группы «С». В этом квартете перед последним туром лидирует Россия (5 очков), далее располагаются Болгария (4), Украина (2) и Турция (1).

Сегодня в группе «С» Болгария одолела Турцию со счетом 3:2.

В группе «B», игры которой проходят в Тбилиси, сегодня Беларусь обыграла Грузию со счетом 3:0. В эти минуты играют Италия и Хорватия. На данный момент турнирная ситуация в группе выглядит так: Италия (6 очков, 2 матча), Беларусь (5 очков, 3 матча), Хорватия (4 очка, 2 матча), Грузия (0 очков, 3 матча).

В группе «D», участники которой гостят в Гейгеле, сегодня также играются последние матчи. Сербия обыграла Бельгию со счетом 3:1. В эти минуты проходит встреча Чехия – Голландия. Сербия с 9 очками уверенно заняла 1-е место в группе. У Голландии и Чехии по 3 очка. Эти сборные сейчас в очном споре разыгрывают 2-3-е места. Бельгия не смогла набрать ни одного очка.

После сегодняшних матчей Тбилиси и Гейгель попрощаются с чемпионатом Европы. Далее все игры будут проходить на Национальной гимнастической арене в Баку.

Завтра состоятся следующие матчи:

Группа «А». Германия – Азербайджан (18:00).

Группа «С». Россия – Болгария (15:30), Турция – Украина (20:30).

Игры плей-офф состоятся 26-27 сентября, четвертьфиналы - 28-29-го, полуфиналы - 30-го, а финал - 1 октября.