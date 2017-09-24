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На авиашоу в Италии разбился истребитель видео

 

Истребитель итальянских ВВС разбился сегодня во время авиашоу в столичной области Лацио, его пилот погиб, сообщает газета Il Corriere della Sera.

Инцидент произошел на глазах многотысячной толпы, собравшейся на побережье Тирренского моря в районе города Террачина. Видео крушения широко разошлось в итальянских соцсетях.

Несчастный случай привёл к тому, что авиашоу сперва было прервано, а затем и вовсе завершило работу.

Пилот самолета Eurofighter Typhoon, выполняя один из заключительных пунктов лётной программы, врезался в воду. Свидетели происшествия сообщили, что он не успел катапультироваться.

Тело 36-летнего капитана воздушного судна было найдено лишь спустя 1,5 часа.

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