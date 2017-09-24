После сегодняшнего матча 6-го тура азербайджанской футбольной премьер-лиги между «Габалой» и «Нефтчи» (2:1) произошел неприятный инцидент с участием игроков «Габалы».

Руслан Гурбанов и Стивен Джозеф-Монроз что-то не поделили между собой и начали выяснять отношения прямо на поле, сразу после финального свистка. Товарищам по команде удалось успокоить разошедшихся футболистов.

В итоге француз получил красную карточку от арбитра. Скорее всего, оба футболиста будут наказаны и со стороны клуба. Об этом после матча заявил главный тренер «Габалы» Роман Григорчук.