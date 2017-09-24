Пожар в закатальских лесах

Сегодня около 18:10 в высокогорной местности на территории Закатальского предприятия по охране и восстановлению лесов начался пожар, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации ведомства, в целях ликвидации огня на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники местных структур МЭПР и МЧС. В результате их серьезных усилий пожар удалось локализовать. Из-за рельефа местности применение пожарной техники невозможно, спасатели ведут борьбу с пожаром подручными средствами.

В настоящее время предпринимаются оперативные меры по полной ликвидации пожара.