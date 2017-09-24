Главный тренер «Ромы»: «Я изучил футболистов «Карабаха»

Главный тренер итальянского клуба «Рома» Эусебио Ди Франческо заявил, что предстоящий матч с «Карабахом» в Лиге чемпионов будет сложным для его футболистов.

«Мы отправимся на матч с «Карабахом», это будет непростая игра для нашей команды, в том числе и с точки зрения атмосферы, - заявил главный тренер. – Я знаю футболистов «Карабаха». Я изучил их. Они хорошо играют впереди. Быть может, футболисты «Карабаха» не очень сильны физически, но мы должны подойти к этой игре в хорошем состоянии».

Где-то мы это уже слышали… Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте тоже, кстати, итальянец, перед игрой с «Карабахом» также говорил о том, что очень хорошо знает футболистов азербайджанского клуба. Чем закончился матч с «Челси» для «Карабаха», наверное, напоминать не стоит.

Будем надеяться, что домашний матч с «Ромой» сложится для подопечных Гурбана Гурбанова гораздо удачнее, чем игра в Лондоне.

Игра состоится 27 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе. Матч начнется в 20:00. На 68-тысячном стадионе ожидается аншлаг.