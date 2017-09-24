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Багдад потребовал от Барзани передать контроль над пограничными пунктами

 

Иракское правительство потребовало от властей региона Иракский Курдистан передать под контроль Багдада пограничные пункты, сообщает телеканал Al Arabiya.

По имеющейся информации, центральные власти в Багдаде потребовали от президента Иракского Курдистана Масуда Барзани передать под их контроль пограничные пункты, включая аэропорты.

На 25 сентября в Иракском Курдистане запланирован референдум о независимости, против которого категорически выступает Багдад и многие страны. Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

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