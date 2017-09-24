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Впервые в истории современной Германии в Бундестаг проходят националисты

 

Праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) по итогам выборов в Бундестаг становится третьей политической силой в немецком парламенте. Согласно предварительным данным, ей удалось получить 13,2% голосов избирателей, оставив позади и "зеленых", и Левую партию, и свободных демократов, передает ТАСС.

Таким образом АдГ становится первой ультраправой партией, которой удалось попасть в Бундестаг в современной истории ФРГ.

До недавних пор правее консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Ангелы Меркель в ФРГ был вакуум. В партии канцлера не раз пытались подчеркнуть, что "правее" них в немецкой политике существовать никого не может.

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