Мэр Лондона вновь выступил против визита Трампа

Мэр Лондона Садик Хан считает ошибкой придание визиту президента США Дональда Трампа в Великобританию статуса государственного. Соответствующее заявление Хан сделал в воскресенье на ежегодном съезде оппозиционной Лейбористской партии в курортном городе Брайтон, сообщает газета The Guardian.

Отвечая на вопрос, что он думает о прибытии Трампа с государственным визитом, Хан сказал, что считает организацию приема нынешнего президента США на уровне госвизита ошибочным шагом. По словам мэра, когда Трамп приедет в Лондон, он пригласит его на встречу с мусульманами. Хан добавил, что хозяин Белого дома мог бы встретиться и с его семьей, которая, впрочем, вряд ли этому обрадуется.

Хан является выходцем из рабочей семьи пакистанского происхождения. Он заявил на конференции, что гордится и тем, что является уроженцем страны Запада, но в такой же мере и тем, что исповедует ислам. В отношении же указа Трампа об ограничении въезда в США граждан ряда мусульманских стран лондонский градоначальник заметил, что Трамп играет в игру "Исламского государства".