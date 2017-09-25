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На фронте вновь стреляют

 

Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 148 раз, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в Ноемберянском, Иджеванском, Бердском, Красносельском районах Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в Агстафинском, Газахском, Товузском и Кедабекском районах.

Подразделения ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского районов, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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