На фронте вновь стреляют

Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 148 раз, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в Ноемберянском, Иджеванском, Бердском, Красносельском районах Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в Агстафинском, Газахском, Товузском и Кедабекском районах.
Подразделения ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского районов, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.