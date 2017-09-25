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Курдистан голосует за свою независимость

 

На территории курдской автономии Ирака началось голосование по референдуму о независимости Иракского Курдистана. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и завершат свою работу в 18:00. Об этом сообщает телеканал Rudau.

В общей сложности для участия в голосовании зарегистрировались 5,2 млн человек. Они должны ответить "да" или "нет" на вопрос: "Вы хотите, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?" Результаты плебисцита будут известны спустя сутки после завершения голосования.

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани уже проголосовал на референдуме. Это случилось на одном из участков в центре Эрбиля. Барзани не стал отвечать на вопросы журналистов.

На референдуме активно голосуют и другие курдские политики, в том числе люди из соперничающего с Барзани влиятельного клана Талабани и Патриотического союза Курдистана.

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