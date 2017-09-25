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Азербайджанский консул навестил маленького Абдуллу в иракском приюте фото

 

Консул посольства Азербайджана в Ираке Заби Ахундов посетил азербайджанского ребенка по имени Абдулла, содержащегося в детском доме в этой стране. Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, были  установлены дед и другие родственники малолетнего ребенка в Азербайджане.

Посольство Азербайджана в Ираке продолжает официальную переписку и контакты с соответствующими государственными структурами в целях выяснения личности родителей и близких родствеников малыша в Азербайджане для последующей его доставки на родину.

"Посольство Азербайджанской Республики в Ираке держит под контролем ситуацию с другими нашими соотечественниками, находящимися в подобной же ситуации, оказывает им необходимую консульскую поддержку и по поводу них продолжает контактировать с соответствующими государственными структурами Ирака", - сообщили в МИД.

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