Консул посольства Азербайджана в Ираке Заби Ахундов посетил азербайджанского ребенка по имени Абдулла, содержащегося в детском доме в этой стране. Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, были установлены дед и другие родственники малолетнего ребенка в Азербайджане.

Посольство Азербайджана в Ираке продолжает официальную переписку и контакты с соответствующими государственными структурами в целях выяснения личности родителей и близких родствеников малыша в Азербайджане для последующей его доставки на родину.

"Посольство Азербайджанской Республики в Ираке держит под контролем ситуацию с другими нашими соотечественниками, находящимися в подобной же ситуации, оказывает им необходимую консульскую поддержку и по поводу них продолжает контактировать с соответствующими государственными структурами Ирака", - сообщили в МИД.