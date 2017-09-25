Отбывавший длительный срок заключения за преднамеренное убийство Али Ганбаров в 2013 году вышел на свободу. Но его пребывание на воле оказалось недолгим - вскоре он вновь предстал перед судом по обвинению в мошенничестве и сопротивлении полиции.

Процесс по уголовному делу Али Ганбарова проходил в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Алиовсата Аббасова.

Следствием было установлено, что Али Ганбаров посулил Махиру Рамазанову продать свой автомобиль Hyundai Santa Fe за 12 тысяч манатов. Однако он не поставил в известность покупателя, что на автомобиль наложен арест, потому что его владелец просрочил кредит на него. Тем не менее мошенник взял с Рамазанова 10 тысяч манатов.

А вот Фариду Пашаеву Ганбаров, напротив, пообещал купить его внедорожник Range Rover, на основании чего взял машину якобы для проверки ее состояния у автомастеров. Ничего не заподозривший Ф.Пашаев вручил ключи от авто А.Ганбарову и больше своей машины не видел – аферист угнал ее в неизвестном направлении. Совершенно случайно полицейские остановили угнанное авто, и тут Ганбаров оказал яростное сопротивление и даже угрожал правоохранителям ножом.

«После освобождения я решил купить машину. В Ленкорани в салоне Hyundai нашел то, что хотел, и, взяв в Bank of Baku кредит в семь тысяч манатов, приобрел этот автомобиль. Согласно условиям кредитного соглашения я должен был выплачивать по 1050 манатов месяц. Но из-за своих проблем я не смог вовремя делать кредитные выплаты и задолжал банку 9 тысяч манатов. Потом машина сломалась, и я, перегнав ее в Баку, выставил ее на продажу за 12 тысяч манатов.

В тот же день мне позвонил Махир Рамазанов и сказал, что хочет купить мою машину. Мы встретились, и он передал мне 10 тысяч манатов. Утром следующего дня я позвонил Махиру и предложил оформить сделку у нотариуса. Однако Махир заявил, что занят, и пообещал перезвонить мне. Поскольку покупатель так и не позвонил, я просто потратил деньги, которые получил от него», - заявил А.Гамбаров на суде.

Далее последовала история о знакомстве на авторынке с Фаридом Пашаевым, у которого обвиняемый якобы собирался купить Range Rover за 15 тысяч манатов.

«Я попросил Фарида дать мне ключи от машины, чтобы проверить ее состояние в автосервисе. Мы вместе с мастером Талехом выехали из автосервиса. Но потом Талех вдруг заявил, что я угоняю автомобиль, и потребовал остановиться. Я остановился, и мы начали спорить с мастером. Он вытащил ключи от машины и выкинул их на обочину дороги. Наш с ним конфликт заметили сотрудники полиции. Я пытался убежать, но они меня догнали, и тогда я им пригрозил ножом. Но полицейские меня скрутили и доставили в отделение», - поведал Али Ганбаров суду.

Как выяснилось, еще до этого преступного эпизода мошенник похитил автомобиль Nissan Murano у жителя Баку Хамида Багирзаде. Он договорился с потерпевшим о покупке его автомобиля за 11 тысяч манатов и попросил его сесть за руль. Остановив машину у одного из киосков, Али Ганбаров попросил ее владельца купить воды. Когда Багирзаде вышел из машины, Ганбаров скрылся. Потерпевший позвонил угонщику и поинтересовался, куда он уехал. Ганбаров ответил, что едет за деньгами и что продавцу не стоитни о чем беспокоиться.

Затем показания дали потерпевшие.

Хамид Багирзаде рассказал, что Али Ганбаров представился ему водителем прокурора и изъявил желание купить его машину. После того как Али на его автомобиле исчез в неизвестном направлении, потерпевший обратился в полицию.

Потерпевший Махир Рамазанов утверждал, что плут представился ему сотрудником Главного управления дорожной полиции и пообещал, что вскоре переведет свой автомобиль на его имя. Потерпевший отдал мошеннику 10 тысяч манатов, однако тот после этого пропал и перестал отвечать на звонки.

«В июле прошлого года мне позвонили из уголовного розыска и сказали, что Али Ганбаров задержан. В ходе следствия выяснилось, что Али был неоднократно судим, а машина, которую он продавал, была оформлена на имя его матери, которая уже третий год сидит в тюрьме за контрабанду наркотиков. Али мне ничего об этом не говорил. Когда я хотел купить его машину, он сказал мне, что его мать тяжело больна и что ему срочно нужны деньги. Я и поверил ему», - сказал потерпевший.

Затем показания дал потерпевший Фарид Пашаев.

«Я продавал свой Range Rover, и Али Ганбаров выразил готовность его купить. Он попросил меня отправиться в автосервис, чтобы мастер смог осмотреть мой автомобиль. Мы приехали в автосервис в Апшеронском районе, и там Али встретился с мастером по имени Талех. Али попросил меня, чтобы я дал ему ключи от машины, чтобы проехаться с мастером по двору автосервиса. Я не возражал, но потом увидел, что Али на большой скорости выехал за пределы автосервиса. Стал ему звонить, но он не отвечал. Через некоторое время мастер Талех на моем автомобиле вернулся обратно. На вопрос, куда делся Али, мастер сообщил, что тот он хотел угнать мой автомобиль и был задержан сотрудниками полиции», - сказал потерпевший.

После этого показания дал сотрудник Управления полиции Апшеронского района Фуад Садыхов.

«Во время дежурства я увидел, что двое мужчин спорят в автомобиле, один из них подозвал меня. Когда я подошел, Талех Гулиев сказал, что Али Ганбаров хочет угнать автомобиль. Али пустился наутек, и мы с моим напарником Надиром бросились за ним. Когда мы догнали убегавшего, он достал нож и стал угрожать нам. Мы предложили ему бросить нож, но он отказался и оказал сопротивление. Тогда мы обезоружили его и доставили в Управление полиции Апшеронского района», - сказал сотрудник полиции.

Суд вынес решение, согласно которому преступник осужден на 10 лет колонии строгого режима.