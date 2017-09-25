В Сабунчинском районе Баку переименована улица «26 Бакинских комиссаров». Название на уличных указателях поменялось после громкого скандала с закрытием в Баку кафе «26», владельцев которого обвинили в попытке восхваления комиссаров и дашнаков, учинивших почти 100 лет назад резню азербайджанского населения Баку.

По информации агентства Report, теперь улица называется «2 апреля». В честь чего взята эта дата - не известно, т.к. ничего символичного в истории Азербайджана с ней не связано. К примеру, та же «Апрельская война» официально началась первого апреля.

Попытки агентства получить соответствующие комментарии в Исполнительной власти Сабунчинского района не принесли результатов. Там посоветовали обратиться в ИВ Баку.

В свою очередь руководитель пресс-службы ИВ города Баку Наиля Мамедова заявила, что им ничего не известно об изменении названия улицы, и посоветовала нам обратиться вновь в ИВ Сабунчинского района.