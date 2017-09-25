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Kapital Bank назван «самым надежным банком»

 

Всемирно известный финансовый журнал Global Finance опубликовал свой ежегодный рейтинг самых надежных банков мира. В этом году в рейтинговом списке Global Finance указанно и имя Kapital Bank как «самого надежного банка» (“Safest Bank”) в Азербайджане.

Отметим, что оценка банков в ежегодном рейтинге журнала производится согласно отчетам международных рейтинговых агентств Moody's, Standard & Poor's и Fitch, в также оценок долгосрочных рейтингов в иностранной валюте и объемов активов банков.

«Уже более 20 лет журнал Global Finance выбирает лучших представителей банковского сектора на развивающихся рынках. Критерии отбора победителя выводятся путем оценки роста активов, уровня прибыльности, стратегических отношений, качества обслуживания клиентов, присутствия правил в банковской отрасли и учета конкретных рисков и ресурсов каждой страны. Мы горды признанием банка как «самого надежного» и благодарны профессиональному сообществу за высокую оценку. Мы уверенно смотрим в будущее и продолжим активно развивать свой бизнес в интересах наших клиентов», - отметил первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов. 

К оценке приняты были около 1000 крупных банков мира из Африки, Азии, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы, и только 50 из них получили квалификацию «самый надежный».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.

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