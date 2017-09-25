В Армении русский язык получил статус иностранного

Русский язык отныне имеет в Армении статус иностранного языка, сообщил министр образования и науки республики Левон Мкртчян, передает ТАСС.

По словам министра, "единственным государственным языком в Армении является и таковым останется армянский язык, поскольку мы - независимое, суверенное государство".

"Это аксиоматичная истина. Все остальные языки - иностранные", - подчеркнул он.

Как напомнил министр, по традиции, еще с советских времен, русский язык "широко распространен в Армении, однако никакого статуса до сих пор не имел". К примеру, "когда сегодня наши дети поступают в вузы, то по предмету "иностранный язык" они сдают экзамен по английскому, французскому, немецкому, испанскому или итальянскому языкам, - отметил Мкртчян. - Русского среди этих языков нет, и сдавать экзамен по русскому абитуриенты не могут". "Отныне мы фиксируем, что русский язык имеет в Армении статус иностранного языка", - подчеркнул руководитель ведомства.

Минобрнауки Армении разработало отдельную концепцию обучения русскому языку, которая вынесена на общественное обсуждение. Среди предусмотренных мер - открытие школ и увеличение числа классов с углубленным изучением русского языка и с преподаванием на русском ряда предметов.

Как считает министр, "это важно, поскольку русский язык в Армении - самый распространенный, его обязательно проходят со второго класса во всех школах, это - рабочий язык СНГ, а теперь еще и Евразийского экономического союза. У нас "база всей литературы по естественным наукам - полностью на русском языке, большая часть поля взаимодействия наших научных учреждений и предприятий ВПК также на русском языке", - констатировал Мкртчян.

"Сегодня методика преподавания русского языка рассчитана на малые аудитории и множество учебных часов в неделю, - напомнил руководитель ведомства. - В настоящее время мы работаем с Россотрудничеством над формированием больших аудиторий и классов для обучения армянской молодежи русскому языку как иностранному".