Раскол в руководстве "Альтернативы для Германии"

В руководстве партии "Альтернатива для Германии" произошел раскол, сообщает Дойче велле.

Сопредседатель партии Фрауке Петри на пресс-конференции АдГ, посвященной итогам парламентских выборов, неожиданно заявила, что не намерена входить в состав фракции АДГ в бундестаге нового созыва. Петри демонстративно покинула пресс-конференцию, в которой также участвовали лидеры предвыборного партийного списка "Альтернативы для Германии".

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Александер Гауланд, выступавший на выборах кандидатом в канцлеры от данной партии, заявил, что для него шаг Петри оказался неожиданностью.