Австралия замахнулась на космос

Правительство Австралии объявило о намерении создать первое в истории страны национальное космическое агентство. Об этом заявил министр образования страны Саймон Бирмингем на 68-м Международном конгрессе астронавтики, проходящем в Аделаиде, передает Gazeta.

Выступая на открытии мероприятия, Бирмингем отметил, что Австралия имеет большой опыт космической деятельности и обладает необходимыми компетенциями и амбициями в освоении космоса.

«Космос слишком сложен, чтобы изучать его в одиночку, и я с гордостью сообщаю, что правительство Австралии объявило о создании национального космического агенства», — заявил министр.