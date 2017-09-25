Саакашвили анонсировал масштабные митинги в Киеве

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении "подвинуть" всех членов Кабмина Украины в ходе запланированных на 17 октября митингов в украинской столице.

На 17 октября назначено проведение нескольких митингов в украинской столице. Ранее в партии Саакашвили "Движение новых сил" сообщили, что их лидер собирается посетить Киев 17 октября и там озвучить свои требования к власти.

"Мы 17 октября вернемся сюда, и народ Украины подвинет их отсюда", — сказал Саакашвили в понедельник на митинге в Киеве. Он также заявил, что в понедельник посетит Львов для "поиска единомышленников".