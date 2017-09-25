«Керосиновый кризис» в Казахстане: страна может остаться без авиации

Из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского НПЗ регулярное авиасообщение в Казахстане находится под угрозой срыва. Такое заявление сделала авиакомпания "Эйр Астана", сообщает Tengrinews.kz.

Как отмечается, ситуация усугубилась в 2017 году. По данным "Эйр Астаны", основными компаниями - экспортерами авиационного топлива в Казахстан являются ПАО "Газпромнефть", ПАО "НК Роснефть", ПАО "Лукойл" и ПАО "Татнефть", совокупный среднемесячный объем экспорта которых в 2017 году снизился до 15 тысяч тонн по сравнению с 44 тысячами тонн в 2016 году. Более того, на октябрь данные компании не подтвердили поставки в связи с высоким спросом на российском рынке. Так, ПАО "Газпромнефть" уведомило о возобновлении экспорта топлива не ранее мая 2018 года.

"В 2017 году потребность гражданской авиации в авиационном топливе составляет 800 тысяч тонн, из которых лишь 241 тысяча тонн производится Шымкентским НПЗ, являющимся единственным стабильным производителем авиатоплива в Казахстане. Однако он останавливается на проведение ремонтно-профилактических работ осенью текущего года, что еще более усугубляет кризисную ситуацию. На протяжении многих лет субъекты гражданской авиации РК на 70 процентов зависимы от поставок из РФ, которые носили нецикличный и негарантированный характер. Политика российских ресурсодержателей направлена на реализацию авиатоплива по остаточному принципу", - поясняется в заявлении.

Другие страны - экспортеры авиационного топлива, такие как Туркменистан, Азербайджан и Беларусь, также испытывают значительный дефицит на внутреннем рынке, отмечают в авиакомпании. Еще один экспортер - КНР производит другой тип авиационного керосина - Джет А-1, для использования которого потребуется переоснащение и модернизация действующей инфраструктуры аэропортов РК.