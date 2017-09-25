Азербайджан начал экспорт молока и мяса в Катар

Катар начал импортировать молочную и мясную продукцию Азербайджана, передают катарские СМИ заявление директора Lulu Group International Мохаммада Альтафа.

По словам Альтафа, до экономической блокады Катара бизнесмены страны не интересовались импортом продукции из Азербайджана и соседних стран из-за трудностей с доставкой товаров.

"Однако в настоящее время Азербайджан и соседние страны имеют выход в порт Бендер-Аббас с согласия Ирана. Это позволяет осуществлять доставку из порта в Катар менее чем за 24 часа", - добавил Альтаф.