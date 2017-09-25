Завтра в Баку будет ветрено

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Однако ночью на полуострове местами возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17 - 20°, днем - 22 - 26°; в Баку ночью 17 - 19°, днем - 23-25° тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70 - 80%, днем - 55 - 65%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 26 сентября близкий к климатической норме температурный режим на Абшеронском полуострове и временами усиливающийся умеренный ветер хазри в основном благоприятно скажутся на состоянии метеочувствительных людей.