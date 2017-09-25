Германию охватили протесты

В немецких городах Берлин, Кельн, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург и Франкфурт-на-Майне прошли акции протеста против избрания в бундестаг ультраправых из партии «Альтернатива для Германии», сообщает Lenta.ru.

Многие демонстранты отмечали, что «они напуганы» подобным высоким результатом АдГ, другие называли это катастрофой. В руках многие держали транспаранты, на которых было написано: «Тот, кто молчит, поддерживает их!», «Добро пожаловать, мигранты!», «Зима уже пришла».

Протестующие на столичной площади Александерплац бросали камни и бутылки в здание, где сторонники партии праздновали свой успех.

24 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг, на которых АдГ впервые за свою историю прошла в парламент, набрав около 13 процентов голосов и заняв третье место. Большинство голосов отдано было за блок ХДС/ХСС — 32,9 проц. на втором месте - социал-демократы: 20,5 проц.