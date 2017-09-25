Турция рассматривает возможность введения санкций против Иракского Курдистана, где в настоящий момент проходит референдум о независимости автономии. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в интервью нескольким турецким телеканалам, сообщает телеканал NTV.

"Мы примем решения в трех различных сферах - экономике, политике и военной", - сказал турецкий премьер.

В Иракском Курдистане сегодня проходит референдум о независимости. Против референдума категорически выступает Багдад и многие страны мира. Накануне Иран и Турция начали учения у границ Иракского Курдистана, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения с автономией. Официальный Багдад потребовал от иностранных держав передать под его контроль все пограничные переходы Иракского Курдистана и вести все нефтяные сделки только с Багдадом.

"Мы не вступаем в войну, пусть наши граждане будут спокойны, но будем защищать нашу национальную безопасность", — сказал Йылдырым журналистам.

Он добавил, что в учениях, которые сейчас ВС Турции проводят на иракской границе, примут участие и офицеры иракской армии. Кроме этого, Анкара прекратит обучение курдских формирований пешмерга, которые она ранее проводила в рамках борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключил прекращения транзита нефти из Курдской автономии Ирака в связи с проходящим там референдумом о независимости.

"Когда на кону стоит вопрос национальной безопасности, экономические потери в 300-500 миллионов долларов – это не та проблема, из-за которой такая экономически сильная страна, как Турция, может пренебречь своей национальной безопасностью", — сказал Йылдырым в эфире телеканала NTV, отвечая на вопрос о возможности прекращения транзита нефти из Курдской автономии Ирака через территорию Турции.

Напомним, в Иракском Курдистане проходит референдум о независимости, против которого категорически выступают Багдад и многие страны мира.