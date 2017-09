Хакеры угрожают крупнейшим компаниям мира

Группа хакеров Phantom Squad угрожает массовой DDoS-атакой на крупнейшие компании мира в случае, если им не переведут деньги до 30 сентября. Об этом пишет Bleeping Computer.

На спам-рассылку обратил внимание специалист по кибербезопасности Деррик Фармер. Злоумышленники требуют от каждой компании по 0,2 биткоина (около 720 долларов).

Эксперты считают, что это просто попытка запугать корпорации и у киберпреступников нет достаточной мощи для одновременного запуска стольких DDoS-атак.

PSA: Apparently these Phantom Skids are going to DDoS everyone on "Sept 30st". Better watch out! @x0rz @malwrhunterteam pic.twitter.com/BRYCtPMMIV