Известный адвокат Эльчин Гамбаров написал книгу о тюремной жизни правозащитницы Лейлы Юнус. Книга называется «Блеск и нищета Лейлы Юнус».

Правозащитник и глава НПО Л.Юнус вместе со своим супругом Арифом Юнусом обвинялась в хищении грантов и уклонении от налогов и была приговорена к 8.6 годам заключения, однако впоследствии Апелляционный суд смягчил наказание и осудил Юнус условно. После освобождения правозащитница вместе со своим супругом Арифом Юнусом покинула Азербайджан.

Однако спустя некоторое время чета Юнус вновь взялась за старое – острую критику политики правительства и президента АР.. Л.Юнус пытается предстать на Западе в образе этакого отважного героического диссидента, отождествляя себя с великими борцами с советским тоталитаризмом. Чаще всего она сравнивает себя с легендарным правозащитником Марченко, погибшим в застенках Мордовии, но не склонившим голову перед большевистской властью.

Но кто такая Л.Юнус? И как ей удалось выйти из тюрьмы? На какой сговор с властями она пошла? Что она рассказывала своему адвокату и правительственным чиновникам о западных правительствах? Обо всем этом повествует книга Э.Гамбарова, в которой перед нами предстает поистине чудовищный образ правозащитницы. Л.Юнус прямо заявляет: «Власть хочет превратить меня в тюремную сволочь. Я готова стать сволочью. Но сволочью на свободе».Что ж, власть предоставила Л.Юнус шанс побыть "сволочью" на свободе.

Haqqin.az продолжает публикацию самых интересных эпизодов из бесед и корреспонденции Л.Юнус, ее отзывов «о товарищах по борьбе с властью». Начало можно прочитать по этой ссылке.

Эльчин Гамбаров, адвокат Лейлы Юнус:

За свою 25-летнюю адвокатскую практику мне привелось защищать права многих общественно-политических деятелей, связанных с историческими событиями. В своей практике я исходил из того, что адвокат должен быть беспристрастен к политическим взглядам, жизненному кредо и характеру своего клиента. Я должен защищать права, а не самого человека. Конечно, были люди, которые вызывали у меня человеческое сострадание, как симпатию, так и антипатию, вместе с тем. однако, я всегда старался понять их, не давая эмоциям взять верх над профессионализмом.

Ни в одного из своих клиентов я не вложил столько труда, души и сострадания, сколько в Лейлу Юнус. Я видел как ей тяжело - морально и физически - переносить тяготы заключения. Нелегко 60-летней женщине, привыкшей к комфортному образу жизни, находиться в тюрьме. Не считая своих адвокатских обязанностей, я в течение полутора лет, каждую неделю по 2-3 раза, в зной, снег и дождь посещал ее в тюрьме (хотя гонорар был чисто символическим), писал статьи, выступал в СМИ, вел переписку и встречался с представителями дипкорпуса и международных организаций, выполнял ее поручения личного характера. Недаром в одном из своих писем родным Л.Юнус написала, что я - единственная ее опора и надежда. Но я не мог представить себе до какой степени надо опуститься человеку, чтобы не только не сказать мне простое человеческое «спасибо», но и, очутившись на свободе, клеветать и чернить меня.

Наконец ответ на это я для себя нашел. Просто волей-неволей я оказался неудобным свидетелем ее неблаговидных поступков, предательства и унижений перед властью.

Со дня освобождения и отъезда Л.Юнус из Азербайджана прошло больше года. Я, будучи верен адвокатской этике и человеческой порядочности, нигде и ни при каких обстоятельствах не распространялся о делах и неблаговидных поступках Л.Юнус во время ее нахождения в заключении. Л.Юнус начала «войну» со мной, и теперь у меня не осталось моральных обязательств перед ней.

Перечитывая свои дневники и записи, рассматривая документы, прихожу к мысли, что я именно тот единственный свидетель, который мог бы стать помехой для Л.Юнус в возвеличении своей персоны как «несгибаемой диссидентки», «непоколебимого борца за права человека», «непримиримой к азербайджанской власти общественной деятельницы», «стойкой узницы, не предавшей своих демократических идеалов».

С первых шагов Л.Юнус мне стало ясно - для достижения свободы она готова на все! На предательство, унижения, шантаж, симуляцию, лицемерие…

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Л.Юнус через свою дочь Динару направила письмо сотруднику Госдепартамента США Венди Сильверман:

«Нужно, чтоб сопредседатели Минской группы ОБСЕ из США и Франции четко заявили, что невозможно верить в искренность желания Ильхама Алиева достигнуть мира, если активные сторонники мира, народной дипломатии в Баку в тюрьме! Если в течение недели, месяца Лейла и Ариф Юнус не будут отпущены на свободу - их же обвинили в шпионаже в пользу Армении и за их стремление к миру, - то мы вынуждены будем заявить, что И.Алиев не привержен к миру, и поддержать Армению».

В другом письме она дает наставление дочери, чтобы та растиражировала следующий тезис: «Власть предержащие взяли за правило преподносить Азербайджан как страну толерантную, мультикультурную. Однако достаточно просто почитать школьные учебники истории, чтоб ужаснуться тем, как детей воспитывают в духе ненависти к христианам, ну и, конечно, в первую очередь, к армянам, искажая историю, фальсифицируя историческое прошлое».

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Отступление Э.Гамбарова:

Л.Юнус любит причислять себя к диссидентам советской эпохи, к плеяде «шестидесятников» хрущевской оттепели, борцов против тоталитаризма и за права человека. Просто кощунство ставить ее рядом с Даниелем и Синявским, Ковалевым и Орловым, Щаранским и Гинзбургом и многими другими, которые мужественно прошли через лагеря и ссылки, карцеры и «психушки», но не поступились своими принципами и моральными устоями. Они не вымаливали себе у Запада различных премий и наград, не предлагали свои услуги властям в обмен на свободу, не «плакали» о плохом здоровье и тем более не симулировали тяжелое состояние и не старались за счет других политзеков выйти на свободу.

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Из дневника от 15 сентября 2014 г.:

«Почему власти не попытались договориться со мной, когда я была на свободе? Ведь всегда можно договориться. Мне бы сказали – что можно, а что нельзя. Я бы занялась мелкими грантами, вроде защиты прав семьи и женщин. Президент не понимает, что международное давление будет идти по нарастающей линии. Зачем ему лишние проблемы? США, Великобритания, Франция, Чехия, Польша, Евросоюз выразят свое возмущение и предпримут практические шаги против властей. Ф.Олланд выступал гарантом моей безопасности, а теперь поставлен в идиотское положение. После того как я буду награждена Сахаровской премией Евросоюза или получу премию имени В.Гавела, у руководства республики возникнут серьезные проблемы. США не простят И.Алиеву моего ареста, я ведь в последние годы работала только с американскими грантами. Президент идет на прямое столкновение с Западом, и Западу придется задуматься о его замене».

* * *

Отступление Эльчина Гамбарова:

У Лейлы явно наблюдается мания величия. Неужели она всерьез верит, что из-за ее ареста США свергнут И.Алиева? Я считал ее прагматичным человеком, а она, оказывается, считает себя фигурой, из-за которой могут возникнуть геополитические столкновения в регионе. Лейла возмущена заявлением ПНФА, в котором требовалось улучшение условий содержания ее и Интигама Алиева вместо того, чтобы требовать их свободы. Интересно, когда она получала крупные суммы, то знать не знала ПНФА и газету «Азадлыг».

Я уверен, что она ни копейки не дала для поддержания газеты. Л.Юнус была недовольна тем, что ее просьба к Джамилю Гасанлы (председатель Национального совета) сделать ее почетным председателем нового Движения за права политзаключенных осталась без внимания. По ее словам, теперь единственная ставка - на США, Францию, Польшу и Чехию, а с Германией надо еще поработать.

Далее, Л.Юнус говорит, что, используя личные связи в кругах МИД Польши, в том числе с экс-министром иностранных дел, надо выйти на Дональда Туска (председатель Европейского Совета), который сможет походатайствовать за нее перед И.Алиевым».

За все время ареста Л.Юнус гонялась за престижными премиями. Друзья уверяли Лейлу, что кроме нее нет реальных кандидатов на получение Сахаровской премии. Да и сама она не сомневалась в этом. К тому у нее были веские причины - она считала себя известной и авторитетной фигурой в европейских структурах, а также в США.

Когда пришло сообщение, что премией награжден врач–гинеколог из Конго Денис Муквеге, она была в шоке. На досуге я ознакомился с биографией этого врача, оказавшего бескорыстную помощь 40 тысяч женщинам - жертвам изнасилований в стране, где шла война, и мысленно сравнил это с биографией Лейлы Юнус. Несмотря на постоянные угрозы своей жизни, Муквеге живет и работает в больнице Панзи, продолжая защищать женщин и детей, находящихся в зонах военных конфликтов. В эти же годы Лейла приобретала недвижимость на «грантовые» деньги, присваивала себе крупные суммы, разъезжала по странам, где с пеной у рта говорила о правах человека. Читатель, сам сравни этих людей и ответь самому себе: разве имя Л.Юнус достойно находиться в одном ряду с именем Д.Муквеге?

* * *

В письмах к дочери Л.Юнус возмущается тем, что с премией ее обошли:

«Тебе нужно знать – скажи депутатам Европарламента, что, дав мне премию Сахарова, они могли спасти 2 жизни, а врач в Африке не умер бы, он на свободе. Очень попроси их снова выдвинуть меня с папой вместе на премию. Нам все равно сидеть до 2016 г.»;

«Скажи зеленым и Европарламенту, что, не дав мне премии, они оставили меня умирать вместе с папой в заключении. Скажи и не бойся плакать и говорить, что нас реально убивают»;

«Обязательно передай, скажи там депутатам Европарламента, что они не дали мне премию Сахарова, хотя коллеги Сахарова из России просили за меня. Мама мучается в тюрьме, а тот, кому дали премию, не в заключении, ему можно было дать через год. Спроси, почему они со мной так поступили?»;

«Реальность в том, что ни США, ни Европа реально нам не помогают. Факт, что мне не дали премий ни в США, ни в ЕС, – тому подтверждение»;

«Напиши Паоло и другим о перспективах нашего уничтожения в тюрьме и спроси, можно ли в этом году - 2015 надеяться, что мне вместе с папой дадут премию Сахарова?»;

«Скажи, что если бы дали премию Сахарова, может, было бы легче, попроси, пусть дадут мне и папе, нам вместе, премию Сахарова, хотя бы этой осенью»;

«Спроси Паоло, почему мне не дали премии Сахарова? Они поверили азербайджанскому послу, что я взяточник? А этой осенью 2015 г. меня можно выдвинуть и наконец дать премию Сахарова?»;

«Я все думаю, неужели они в Евросоюзе поверили, что я взяточник и имею миллионы, и поэтому не дали мне премию Сахарова, а также поверили США?»;

Из писем Л.Юнус к Р.Юнус:

«Рамис, нужно поговорить в Госдепе. Посольство США в Баку номинировало меня на премию «Женское мужество». Собираются ли мне присуждать эту премию? Я не вижу никакой активности со стороны Госдепа»;

«Что насчет премии за женское мужество? Думаю, нужно сделать следующее – собери все мои письма Арифу и разошли их соответствующим людям в Госдеп и Сенат. Ты сам говорил, что эти письма нельзя читать без слез».

Из писем Р.Юнус Л.Юнус:

«Сегодня был в Конгрессе США, в Комитете по иностранным делам, где проходили слушания по поводу утверждения послов в наш регион, включая кандидатуру Robert Cekuta, нового посла США в Азербайджане. Видел кое-кого из наших друзей. Отвечаю по порядку:

Информация о том, что надо тебя номинировать на Wumen of Valor нашими друзьями из Госдепа передана в посольство США в Баку. Оказывается, это находится в их компетенции, и это они должны направить в Госдеп свои соображения и рекомендации по кандидатурам из Азербайджана, а Госдеп выбирает из всех заявок, поступивших к ним со всех посольств США по миру. Так что будем ждать вестей из посольства США в Баку. Главное, процесс запущен. Письма твои Арифу все переведены давно и давно находятся на столе наших друзей как в Госдепе, так и в Конгрессе. Как только они выходят в печать, то я сразу же их отправляю в обе структуры конкретным людям, которые непосредственно и занимаются вашим кейсом. Главное, чтобы ты понимала, что ваше дело с Арифом здесь, в США, не просто на контроле у тех, кто работает с Азербайджаном, но и является принципиально важным с их точки зрения, и об этом, кстати, говорили и с новым послом без прессы, после слушаний, наши с тобою друзья»;

«Что касается премии «Wumen of Valor», то сегодня мне в Госдепе сказали, что помимо того, что они послали сообщение в посольство США в Баку о тебе и о желательности твоего номинирования на эту премию, они меня попросили, чтобы в самом Азербайджане кто-нибудь из активистов, кто еще не арестован и кому мы доверяем, тоже проявил такую инициативу о выдвижении тебя на эту премию. Я связался с нашими друзьями в Баку, ты их знаешь, и они соответствующие письма отправят на днях в посольство США в Азербайджане и будут встречаться с Дереком (Дерек Хоган, временный поверенный в делах США в Азербайджане. - Ред.). Мы нашли премию для Арифа и сейчас прорабатываем пути ее реализации с нашими друзьями. Далее все будет развиваться по тому же сценарию, как и в известном «законе Магницкого». Не забывай, что автором этого известного закона является сенатор Кардин, которого ты прекрасно знаешь и для которого ваше освобождение является принципиальным вопросом».

Л.Юнус недовольна:

«Я знаю, что номинируют посольства. Вот пусть посол Cekuta и его зам Derek и пошлют информацию побыстрее. Посольство США в Азербайджане работает как отдел Аппарата Президента. А сенатор Кардин был в Баку и ничего не сделал, чтобы мы с Арифом имели возможность выехать. Судя по тому, что со мной делают в СИЗО, за эти полтора месяца никто ничего сурового И.Алиеву не сказал. Давления, о котором пишешь ты, нет. Его нет абсолютно. Его не было в течение тех месяцев, что мы пытались выехать, и нет в течение 1,5 месяцев, что мы в заключении. Азербайджан не Россия, чтобы столько времени выдерживать давление США. Не будь наивным».