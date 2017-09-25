Иран закрыл границу с Курдистаном

Иран в одностороннем порядке закрыл границу с Иракским Курдистаном после соответствующего запроса со стороны иракских властей. Об этом сказал официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми, передает ТАСС.

"Мы закрыли нашу границу для Иракского Курдистана в соответствии с официальным запросом со стороны правительства Ирака. Мы уважаем принципы территориальной целостности и суверенитета Ирака и считаем любые инициативы, направленные против этого, ошибочными", - отметил Гасеми.

Ранее Тегеран по официальному запросу Багдада приостановил авиасообщение с Иракским Курдистаном. Решение о прекращении сухопутного сообщения с автономией принято на фоне проходящего там референдума о независимости, против которого выступает Исламская Республика.