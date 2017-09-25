Работник лондонского Сити (финансовый и деловой центр в британской столице. – Ред.) Сабина Султанова судится с авиакомпанией BRITISH Airways. 34-летняя уроженка Азербайджана утверждает, что сотрудники компании избили ее на борту самолета, пишет издание The Sun.

Девушка летела в ОАЭ на день рождения своего знакомого. По ее словам, когда самолет приземлился в Дубае, экипаж силой втащил ее обратно на борт.

«Они избили меня, а когда я пришла в себя, то поняла, что оказалась в комнате, полной полицейских. У меня все тело было в синяках и очень болело горло. Они обвязали мне шею курткой, и я еще несколько дней не могла ничего проглотить», - сказала Султанова, утверждая, что ее незаконно удерживали в отделении дубайской полиции на протяжении 12 часов.

BRITISH Airways опровергает все обвинения в свой адрес, утверждая, что перед приземлением в Дубае девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В авиакомпании отмечают, что С.Султанова бегала по салону самолета со спущенными брюками и пыталась укусить стюардесс.

Интересы С.Султановой защищает известный специалист по авиационном праву Кейт Беррет.

«Когда она пыталась выйти из самолета после посадки, ее насильно усадили на место. Мало того что они позволили девушке, лишившейся сознания, лететь в самолете, они еще и сдали ее в полицию», - отмечает адвокат.

В BRITISH Airways между тем отмечают, что не производили никаких неправовых действий в отношении пассажирки.

«Наш высококвалифицированный экипаж следил за нездоровым клиентом и действовал ответственно после ее возмутительного поведения на борту рейса в Дубай», - сказали в авиакомпании.