Посольство Беларуси выразило протест Украине

Посольство Беларуси в Украине выразило протест в связи с хулиганскими действиями местных граждан у здания диппредставительства в Киеве. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства, сообщает БЕЛТА.

Согласно заявлению, 23 сентября группа неустановленных лиц провела хулиганскую акцию антибелорусской направленности перед зданием посольства Беларуси. Приняв во внимание, что участвовавшие в акции скрывали свои лица, вели себя нагло и агрессивно и использовали файеры, посольство Беларуси в Украине выразило протест украинской стороне и потребовало провести соответствующее расследование, а также обеспечить безопасность функционирования белорусской дипломатической миссии в соответствии со статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.