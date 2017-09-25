Курды благодарны России

Иракский Курдистан ценит позицию России по референдуму о независимости автономии от Багдада, заявил в интервью РИА Новости командующий пешмерга (курдские вооруженные формирования) генерал Сирван Барзани.

"Мы благодарны России, которая одна не стала выступать с угрозами против нас, заявив об уважении любого мнения народа. Это правильно, это и есть настоящая демократия. Это - благородная роль, и весь курдский народ, оказавшийся в таких условиях, ценит ее", — сказал высокопоставленный военный.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что законные устремления курдов должны быть реализованы мирно и в рамках международного права. Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ выступает за целостность стран ближневосточного региона.