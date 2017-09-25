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Unibank проводит акцию для учителей

 

В преддверии Международного Дня учителя Unibank проводит акцию для всех работников сферы образования. В рамках акции работникам сферы образования кредиты будут выдаваться без комиссии и с низкой процентной ставкой. Кроме того, каждому учителю, взявшему кредит, будет выдана бесплатная карта ALBALI PLUS debet. Стоит отметить, что наличные кредиты выдаются в размере до 15.000 AZN и сроком до 36 месяцев с 0% комиссией.

3 причины у преподавателей прийти в Unibank до 28-го октября:

Комиссия наличных кредитов составляет 0%;

2%-ная скидка в годовой процентной ставке по кредиту;

Каждому работнику сферы образования будет выдана бесплатная карта ALBALI PLUS debet.

Какие преимущества получают учителя, взяв кредит в Unibank?

- Комиссия за кредитные процедуры составляет 0%;

- Страховка не требуется;

- Срок кредита до 36-ти месяцев;

- Минимальные ежемесячные платежи по кредиту начинаются от 19 манат;

- Поручитель не требуется;

- Кредитные процедуры очень просты.

Для получения кредита вы можете обратиться в филиалы банка. Оставить заявку на кредит можно также онлайн на сайте www.unibank.az, через мобильное приложение Unibank Mobile или же обратившись через мессенджер whatsapp по номеру 050 778 8117.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank,обладает широкой филиальной сетью как в столице страны, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. Следует отметить, что 5 филиалов Unibank: “Аджеми”, “Нефтчиляр”, 15-ый филиал (напротив парка им.С.Вургуна), “Сумгаит” и “Гянджа” с 10.00 до 14.00 оказывают услуги клиентам и в субботние дни.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az , либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

Unibank – банк для всех и каждого!

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