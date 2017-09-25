Директор «Ромы»: «Карабах» - это особая команда»

Генеральный директор итальянской «Ромы» Умберто Гандини заявил, что его команда сделает все возможное, чтобы обыграть «Карабах» в предстоящем матче Лиги чемпионов.

«Игра с «Карабахом» обещает быть очень важной, - заявил Гандини. – Так же, как и прошедший матч с «Атлетико». «Карабах» - это особая команда. У нее есть опыт выступления в Лиге Европы. Посмотрите их матчи с миланским «Интером».

В другом матче нашей группы встретятся «Атлетико» и «Челси». Нам очень важно победить в Баку, если мы хотим выйти из этой группы. При жеребьевке «Рома» была в третьей корзине, поэтому неудивительно, что у нас в группе две сильные команды. Если после группового раунда Лиги чемпионов мы займем 3-е место и отправимся в Лигу Европы, то сделаем все, чтобы дойти там до финала. Все будет зависеть от наших очных матчей с «Челси» и «Атлетико». Но и против «Карабаха» мы сделаем все, чтобы победить».

Матч «Карабах» - «Рома» состоится 27 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе. Игра начнется в 20:00.