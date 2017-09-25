Как стало известно haqqin.az, задымление в офисе произошло из-за возгорания обрудования UPS. Эвакуация сотрудников была проведена согласно требованиям правил безопасности.
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Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с пожаром в здании офиса компании ВР.
Согласно информации, в комнате на первом этаже 16-этажного административного здания в Сабаильском районе Баку сгорело компьютерное оборудование. Комната и другое оборудование были спасены от огня.
Пожар был потушен пожарными в 13:38.
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В Баку на проспекте Нефтяников в здании головного офиса британской компании BP произошло возгорание, сообщает Report.
Идет эвакуация сотрудников компании. На место происшествия прибыли пожарные расчеты.