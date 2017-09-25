Эрдоган готовит санкции против Курдистана

Анкара намерена закрыть границу с курдской автономией Ирака и прекратить транзит ее нефти в ответ на проведение здесь референдума о независимости, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Для нас это жизненно важный вопрос. Мы не позволим образоваться такой структуре. Мы закроем границу, и на этой неделе объявим об этом. Посмотрим, по каким каналам и кому они будут продавать свою нефть. Вентиль в наших руках. Как только мы его закроем, работа закончится", — заявил Эрдоган на совещании омбудсменов в Анкаре

Он назвал курдский референдум "авантюрой", которая может привести к многолетнему конфликту, так как в Северном Ираке живут не только курды, но и арабы и туркманы, которые не согласны на подконтрольность региона "одной группе".

"Это не их личная территория, они зря стараются. Однажды ночью мы можем прийти неожиданно", — добавил турецкий лидер.