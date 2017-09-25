Лидеры туркманских партий северного Ирака приняли участие в референдуме о независимости Курдистана.
Как сообщает курдский телеканал Rudaw, генсек Туркманской партии реформ Абдулкадир Базирган и его заместитель Мина Кахведжи проголосовали в избирательном участке в Эрбиле.
Мина Кахведжи сообщила журналистам, что голос свой отдала «за» независимость Курдистана.
Также «за» независимость проголосовал лидер другой туркманской партии - Развития - Махаммед Илханлы.
По сообщению телеканала, референдум демонстрирует высокую явку населения на избирательные участки.