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Туркманы за независимый Курдистан? фото

 

Лидеры туркманских партий северного Ирака приняли участие в референдуме о независимости Курдистана.

Как сообщает курдский телеканал Rudaw, генсек Туркманской партии реформ Абдулкадир Базирган и его заместитель Мина Кахведжи проголосовали в избирательном участке в Эрбиле.

Мина Кахведжи сообщила журналистам, что голос свой отдала «за» независимость Курдистана.

Также «за» независимость проголосовал лидер другой туркманской партии - Развития - Махаммед Илханлы.

По сообщению телеканала, референдум  демонстрирует высокую явку населения на избирательные участки. 

 

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