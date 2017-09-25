Масштабный сбой в работе Skype

Пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоем в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта downdetector, который отслеживает неполадки и отключения в популярных интернет-ресурсах, сообщает РИА Новости.

Согласно данным downdetector, технические неполадки наблюдаются в России, Великобритании, Белоруссии, Украине, ряде стран Европы, а также на Филиппинах. Проблемы возникают при входе в аккаунт, отправке и получении сообщений

В последний раз сбой в работе сервиса был зарегистрирован 3 августа.