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Алексей Фененко: «Армения может признать Курдистан, чтобы насолить Турции»

Автор: Заур Расулзаде 

Появление Курдистана в регионе Ближнего  Востока несет очень большую опасность для Турции. Об этом haqqin.az заявил доцент факультета международной политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

По его словам, курды сейчас будут делать все, чтобы расшатать ситуацию в Турции и Иране.

"Появление Курдистана больше всего должно волновать Турцию и Иран, так как Сирия и так разрушенная страна, и у нее нет никаких рычагов воздействия, чтобы остановить этот процесс. А вот для Ирана и Турции, где проживает многочисленная курдская диаспора, ситуация действительно опасная. Теперь курды после появления своего государства могут перейти ко второму плану - расширить территории Курдистана, что приведет к сближению Тегерана и Анкары. В этой сложной геополитической партии выигрывают США, которые наряду с Израилем, получают еще одного союзника в регионе", - сказал он.

На вопрос о союзнических отношениях США и Турции в рамках НАТО А.Фененко сказал, что этого союзничества уже нет. "Вашингтон больше не доверяет Анкаре, ему нужны верные союзники вроде Израиля и Саудовской Аравии, и лучше Курдистана на эту роль трудно найти кого-то. Курдистан целиком - полностью детище США", - отметил он.

Касаясь признания Курдистана, А.Фененко отметил, что этот вопрос пока находится в подвешенном состоянии.

"Пожалуй, единственная страна, которая может признать курдскую независимость, - это Израиль. Да еще Армению не стал бы забывать. От Еревана можно ожидать любых сюрпризов, чтобы насолить Турции. Кроме того, проведение референдума еще автоматически не означает установление курдской независимости. Хотя очевидно, что власти Курдистана будут двигаться в этом направлении", - подчеркнул он.

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