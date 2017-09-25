Российский миллиардер объявлен персоной нон грата в Монако

Российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, владельцу футбольного клуба "Монако", рекомендовано держаться подальше от дворца князя Монако, сообщает французское издание JDD.

"Миллиардеру - отныне персона нон грата при дворце - было втихую предложено держаться на расстоянии", - пишет газета.

По ее данным, сейчас Рыболовлев находится на отдыхе в Лос-Анджелесе, а его адвокат Татьяна Бершеда уехала из Монако в Лондон.

На прошлой неделе хранитель печатей княжества Монако Филипп Нармино ушел в отставку после появления информации о том, что он мог оказать содействие на тяжбу, которую ведут Рыболовлев и женевский арт-дилер Ив Бувье.

"Это дело могло стать причиной для отъезда Рыболовлева", - отмечает издание.