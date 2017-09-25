Министр обороны Турции едет в Баку

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли совершит визит в Азербайджан.
Как сообщает АПА, визит запланирован на 28 сентября.
В рамках визита предусматривается проведение ряда официальных встреч.
Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли совершит визит в Азербайджан.
Как сообщает АПА, визит запланирован на 28 сентября.
В рамках визита предусматривается проведение ряда официальных встреч.
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