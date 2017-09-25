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Представитель Путина: "ЕС не даст Армении того, что дает Россия" эксклюзив

Автор: Наир Алиев, отдел информации, Москва 

Недавняя поездка сопредседателя правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посла по особым поручениям Михаила Швыдкого в Армению совпала по времени с четко наметившимся креном Еревана в сторону Запада.

И именно поэтому в армянском экспертом сообществе решили, что Михаил Швыдкой – представитель Владимира Путина - приехал в Армению с целью не допустить ухода Еревана на Запад. Между тем корреспонденту haqqin.az во время Форума молодых лидеров государств Евразии, который организовали политологический центр «Север-Юг» совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, удалось взять эксклюзивное интервью у Михаила Швыдкого.

Михаил Швыдкой

«Я не вмешиваюсь во внутренние дела независимого государства. У меня была совершенно иная цель: я приехал открывать выставку Айвазяна-Айвазовского. Это художник, который связывает наши народы (русский и армянский – Ред.)», - отметил Швыдкой.

«Но, естественно, я встречался и с министром иностранных дел, и с министром образования, и с министром культуры Армении. И мы обсуждали двусторонние гуманитарные отношения», - продолжил российский посол по особым поручениям.

Коснувшись предположений о том, что он приезжал с целью не допустить ухода Армении, то Швыдкой заявил буквально следующее: «Как я могу остановить страну от движения на Запад? Я знаю, что готовится некий меморандум о взаимоотношениях Армении с Евросоюзом. Мы к этому относимся уважительно. Армения – наш стратегический партнер, мы ценим это партнерство. Но эта страна свободна в своих проявлениях. При этом я не думаю, что, несмотря на какие-либо выстроенные отношения с Евросоюзом, ЕС сможет дать больше, чем сотрудничество с Россией».

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