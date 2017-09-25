Официальный сайт УЕФА назвал самых знаменитых болельщиков 32 клубов, выступающих на групповой стадии Лиги чемпионов.

Главным звездным фанатом азербайджанского клуба «Карабах» назван бывший член команды КВН «Парни из Баку», шоумен и актер Бахрам Багирзаде.

«На самом деле один из лидеров легендарной команды КВН «Парни из Баку», ставший в ее составе «чемпионом 20-го века», с детства является фанатом «Нефтчи», - пишет сайт УЕФА. - Однако его любимцы в этом сезоне остались вне еврокубков, и он вместе с остальными азербайджанскими болельщиками сплотился вокруг «Карабаха».

«В азербайджанской премьер-лиге выступают восемь команд, однако сейчас фанаты всех этих клубов болеют за «Карабах», который сотворил историю, выйдя в групповой этап Лиги чемпионов, и, мы надеемся, продолжит ее писать», - цитирует Бахрама Багирзаде официальный ресурс Европейского футбольного союза.

Добавим, что Бахрам – не простой фанат «Нефтчи». Он был членом наблюдательного совета клуба, и в дни пребывания на этой должности запомнился оскорбительным статусом в адрес… «Карабаха».

«Нефтчи» встречался с «Карабахом» в финале Кубка Азербайджана-2016 и проиграл со счетом 0:1, а Багирзаде написал в своем фейсбуке: «Спасибо всем, кто пришел и поддержал азербайджанскую команду!».

Под «азербайджанской командой» тогдашний член НС «Нефтчи», естественно, подразумевал клуб, в котором на тот момент работал. Разумеется, у болельщиков возник вопрос к «парню из Баку»: а какую страну в таком случае представляет агдамский «Карабах»?

А уже в ноябре 2016 года Бахрам Багирзаде первым среди всех членов НС объявил о том, что уходит из «Нефтчи». Он заявил, что «все усилия оказались напрасными, потому что футболисты, для которых созданы прекрасные условия, не хотят соответствовать высокому званию «Нефтчи».

«Мне совершенно не хочется выглядеть недостойно в глазах многочисленных болельщиков «Нефтчи» и краснеть за чудовищные провалы футболистов, которые раз за разом выходят на поле и проигрывают без всяких причин», - заявил шоумен, уставший от постоянных неудач команды.

Возвращаясь к списку знаменитых фанатов, особо стоит выделить певицу Мадонну, которая болеет за португальскую «Бенфику», фанатку ближайшего соперника «Карабаха» «Ромы» Монику Белуччи, поклонника «Ювентуса» Лучано Паваротти и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, болеющего за московский «Спартак».

Есть в списке знаменитостей и известные спортсмены: Роджер Федерер («Базель»), Усэйн Болт («Манчестер Юнайтед»), Нико Росберг («Бавария»), Коби Брайант («Барселона»), Рафаэль Надаль («Реал») и т.д.