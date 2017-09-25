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ЧП в армянской армии: командир расстрелял своих подчиненных

 

Ранены двое солдат Мадагизского полка армянской армии, расположенного в оккупированном Агдеринском районе. Об этом пишут пользователи армянского сегмента социальных сетей.

Так, женщина по имени Лаура написала на своей странице в Facebook, что тяжело ранен ее родственник Нарек Заргарян. Согласно информации, он и другой армянский солдат – Юра Акопян-  во время дежурства на боевом посту подверглись оскорблениям и унижениям со стороны командира поста. Когда военнослужащие попытались возразить ему, командир поста открыл по ним огонь. Раненые солдаты были доставлены в военный госпиталь с огнестрельными ранениями. В настоящее время оба военнослужащих находятся в тяжелом состоянии.

Пользователи армянского сегмента социальных сетей отмечают, что это лишь один инцидент из многих, происходящих в последнее время в армянской армии. Они озвучивают такую мысль, что инциденты, заканчивающиеся ранением или смертью военнослужащих, отвечают интересам политического и военного руководства Армении. По той простой причине, что командование армянских оккупационных сил, списывая подобные инциденты на азербайджанскую сторону, старается усилить напряженность. 

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