Иракский парламент требует ввести войска в Курдистан

Совет представителей (парламент) Ирака потребовал от главнокомандующего, премьер-министра Хейдара аль-Абади направить войска в "спорные районы страны", в частности в провинцию Киркук. Об этом сообщило агентство KUNA со ссылкой на собственные источники в парламенте.

По информации агентства, требование законодателей вызвано проходящим в Иракском Курдистане референдумом о независимости, против которого выступает Багдад. Плебисцит проходит также в де-факто подконтрольной курдским военизированным формированиям "пешмерга" провинции Киркук - северной нефтяной столице Ирака.

Ранее иракский премьер приказал силовым структурам обеспечить безопасность граждан страны на подконтрольных Иракскому Курдистану территориях.