27 сентября, в день матча Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Ромой», будет полностью ограничен въезд на территорию Бакинского Олимпийского стадиона для личного автотранспорта и такси, сообщает haqqin.az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA).

Болельщикам рекомендуется добираться до стадиона на метро, либо на специальных экспресс-автобусах, которые выделит BNA.

Начиная с 16:30 обладатели билетов смогут бесплатно сесть на автобусы у станций метро «Гара Гараев» и «Гянджлик». После окончания матча также можно будет доехать от стадиона до вышеназванных станций.

Напомним, матч «Карабах» - «Рома» начнется в 20:00.