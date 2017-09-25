Меркель решила не вести коалиционные переговоры с АдГ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет вести переговоры с другими партиями для формирования коалиционного правительства, но не упомянула правую «Альтернативу для Германии» (АдГ), сообщает Deutsche Welle.

Она отметила, что в ближайшее время поговорит с Хорстом Зеехофером, лидером ХСС.

При этом Меркель также добавила, что проведет переговоры с «Зелеными» и свободными демократами.

Канцлер не отказалась и от диалога с социал-демократами, несмотря на то, что лидер Мартин Шульц уже выступил против вхождения в коалицию и анонсировал уход партии в оппозицию.

Меркель лишь подчеркнула, что АдГ не будет влиять на политику ФРГ в отношении Европы.