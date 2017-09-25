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Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Шоркенд - Бешталы - Банка - Ширванлы, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, с целью завершения строительства автомобильной дороги Шоркенд - Бешталы - Банка - Ширванлы, соединяющей 21 населенный пункт, где проживают 37 тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений госбюджета Азербайджана на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог ОАО "Азеравтойол" будет выделено 21,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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